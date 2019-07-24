شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الأهلى يخسر أمام المقاولون بتوقيع أحمد على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثامنة من مساء اليوم فريق الأهلى مع نظيره المقاولون العرب، فى إطار الجولة الثالثة والثلاثون من مسابقة الدورى، ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز فى لقاء اليوم، ليتوج رسميا ببطولة الدورى دون النظر لنتيجة مباراة القمة المقرر لها الأحد المقبل أمام الزمالك، وأيضا دون انتظار لنتيجة مباراة الزمالك أمام الإسماعيلى اليوم.

ويحتل الأهلى فى المركز الأول متصدرا ترتيب فرق الدورى، برصيد 74 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز الوصيف بينما يقع الزمالك فى المركز الثالث برصيد 69 نقطة.

ويتبقى للأهلى مواجهة أخرى أمام الزمالك الأحد المقبل، بينما يلتقى الزمالك مع الإسماعيلى اليوم، ويتبقى له مواجهة الأهلى القادمة، وأنهى بيراميدز مبارياته فى الدورى.

وقبل مواجهة الأحمر وذئاب الجبل، فقد سبق والتقى الفريقان فى الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى، وبالتحديد يوم 28 نوفمبر الماضى فى اللقاء الذى أقيم بملعب السلام وانتهى اللقاء بفوز المقاولون بهدف نظيف أحرزه أحمد على فى الدقيقة 83 من أحداث المباراة.