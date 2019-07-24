شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الإسماعيلى لـ"تايم سبورت" عن رحيل محمود متولى: "الباب يفوت جمل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب محسن عبد المسيح نجم الإسماعيلى الأسبق بفكرة انتقال محمود متولى مدافع الدراويش للنادى الأهلى فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال محسن عبد المسيح الذى حل ضيفاً على قناة "تايم سبورت": "محمود متولى انقطع عن التدريب لإجبار الإسماعيلى للموافقة على رحيله للأهلى، وهذا أمر غير احترافى لذا أقول له الباب يفوت جمل".

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وأضاف نجم الإسماعيلى الأسبق "الإسماعيلى لا يقف على أى لاعب مهما كان حجمه، ومتولى اتلعب فى دماغه ومن يلاحظ مشواره سيجد أن مستواه فى تراجع شديد فأرقامه هذا الموسم تختلف كلياً عن الموسم الماضى".

وتابع محسن عبد المسيح "لابد أن يسعى الإسماعيلى للتعاقد مع نجوم وليس أنصاف لاعبين حتى يستعيد عهد البطولات"، مضيفاً: "محمود الخطيب رئيس الأهلى يتدخل بنفسه لإنهاء ضم الصفقات لناديه من خلال مكالمة هاتفية لذا لابد أن يتدخل إبراهيم عثمان رئيس الاسماعيلى بنفسه لإنهاء الصفقات القوية للدراويش".

وعن مباراة الزمالك والإسماعيلى علق عبد المسيح قائلا "دوافع الزمالك لتحقيق الفوز تفوق دوافع لاعبى الأسماعيلى كثيراً، فهى مباراة لن تضيف جديداً للدراويش".