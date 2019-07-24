شكرا لقرائتكم خبر عن الأبراج للاسارتى: "راجع خطواتك و لاتتكاسل تفاديا للخسارة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثامنة من مساء اليوم فريق الأهلى مع نظيره المقاولون العرب فى إطار الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدورى .

وأعلن مارتن لاسارتى قائمة الفريق المقرر أن يخوض بها مواجهة اليوم أمام ذئاب الجبل ، و التى يقد هجومها المغربى وليد ازارو .

Advertisements

وقبل المباراة نرصد ما تقوله الأبراج للاسارتى اليوم :

لاسارتى – برج الحوت

مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى من مواليد برج الحوت حيث أنه مواليد 20 مارس 1961 وجاءت رسالة الأبراج لمواليد برج الحوت اليوم " راجع خطواتك تفاديا للخسارة ،و لا تتكاسل فى العمل لأن ذلك سيؤثر سلبا عليك فى إنجاز المهام الوظيفية ، و ستبهر رؤساءك بأفكارك التي تعود على الشركة التي تعمل فيها بأرباح طائلة".

يدخل الأهلى المباراة وهو فى المركز الأول متصدرا ترتيب الفرق برصيد 74 نقطة ، بينما يقع المقاولون فى المركز الخامس رصيد 48 نقطة ، وفى حالة فوز الأحمر باللقاء و حصد النقاط الثلاث يتوج ببطولة الدوري رسمياً دون انتظار نتيجة مباراة الزمالك و الإسماعيلي المقرر لها الثامنة مساء اليوم أيضاً.