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الأبراج للاسارتى: "راجع خطواتك و لاتتكاسل تفاديا للخسارة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثامنة من مساء اليوم فريق الأهلى مع نظيره المقاولون العرب فى إطار الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدورى .

وأعلن مارتن لاسارتى قائمة الفريق المقرر أن  يخوض بها مواجهة اليوم أمام ذئاب الجبل ، و التى يقد هجومها المغربى وليد ازارو . 

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وقبل المباراة نرصد ما تقوله الأبراج للاسارتى اليوم :

لاسارتى – برج الحوت

مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى من مواليد برج الحوت حيث أنه مواليد 20 مارس 1961  وجاءت رسالة الأبراج لمواليد برج الحوت  اليوم " راجع خطواتك تفاديا للخسارة ،و لا تتكاسل فى العمل لأن ذلك سيؤثر سلبا عليك فى إنجاز المهام الوظيفية ، و ستبهر رؤساءك بأفكارك التي تعود على الشركة التي تعمل فيها بأرباح طائلة".

 يدخل الأهلى المباراة وهو فى المركز الأول متصدرا ترتيب الفرق برصيد 74 نقطة ، بينما يقع المقاولون فى المركز الخامس رصيد 48 نقطة ، وفى حالة فوز الأحمر باللقاء و حصد النقاط الثلاث يتوج ببطولة الدوري رسمياً دون انتظار نتيجة مباراة الزمالك و الإسماعيلي المقرر لها الثامنة مساء اليوم أيضاً.

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