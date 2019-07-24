الأبراج للاسارتى: "راجع خطواتك و لاتتكاسل تفاديا للخسارة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثامنة من مساء اليوم فريق الأهلى مع نظيره المقاولون العرب فى إطار الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدورى .
وأعلن مارتن لاسارتى قائمة الفريق المقرر أن يخوض بها مواجهة اليوم أمام ذئاب الجبل ، و التى يقد هجومها المغربى وليد ازارو .
وقبل المباراة نرصد ما تقوله الأبراج للاسارتى اليوم :لاسارتى – برج الحوت
مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى من مواليد برج الحوت حيث أنه مواليد 20 مارس 1961 وجاءت رسالة الأبراج لمواليد برج الحوت اليوم " راجع خطواتك تفاديا للخسارة ،و لا تتكاسل فى العمل لأن ذلك سيؤثر سلبا عليك فى إنجاز المهام الوظيفية ، و ستبهر رؤساءك بأفكارك التي تعود على الشركة التي تعمل فيها بأرباح طائلة".
يدخل الأهلى المباراة وهو فى المركز الأول متصدرا ترتيب الفرق برصيد 74 نقطة ، بينما يقع المقاولون فى المركز الخامس رصيد 48 نقطة ، وفى حالة فوز الأحمر باللقاء و حصد النقاط الثلاث يتوج ببطولة الدوري رسمياً دون انتظار نتيجة مباراة الزمالك و الإسماعيلي المقرر لها الثامنة مساء اليوم أيضاً.
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