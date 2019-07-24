شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد يكشف لـ"تايم سبورت" موقفه من تدريب الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى ضياء السيد مدرب عام منتخب مصر السابق ترحيبه بالعمل فى منصب الرجل الثانى فى الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر بشرط، موضحا أنه لا يمكن أن يتأخر عن نداء الوطن ممثلا فى منتخب مصر.

قال السيد فى تصريحات لقناة تايم سبورت، إنه يرحب بالعمل كرجل ثانى فى المنتخب مع حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق للفراعنة وصاحب الإنجازات الكبيرة مع الفراعنة، أو مع مدرب أجنبى صاحب سيرة ذاتية قوية وتاريخ مشرف من البطولات.

ورفض نجم الأهلى السابق الإجابة على سؤال أيهما الأصلح لمنتخب مصر فى المرحلة المقبلة سواء وطنى أم أجنبى، قائلا "هذا السؤال يعتبر تسطيحا للأمور، المهم هو تقييم المرحلة الماضية والوقوف على السلبيات ومعرفة ماذا نريد فى المستقبل القريب وبناء عليه نختار هوية المدرب سواء أجنبى أم وطنى".

وودع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 من دور الـ16 على يد جنوب أفريقيا بعدما خسر بهدف نظيف.