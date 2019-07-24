شكرا لقرائتكم خبر عن شباب اليد طريق الأمل فى المونديال بعد خسارة السلة و الطائرة بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت نتائج منتخبى السلة و الطائرة لتثير استياء الجماهير المصرية ، فى ظل النتائج السيئة التى حققها المنتخبان فى البطولات الخارجية التى يشاركون بها .

وقد ودع فراعنة السلة منافسات بطولة الأفرو كان الى تقام بمالى ، بعد الخسارة امام تشاد ، و من قبلها امام تونس، بينما لم يفوز سوى على غينيا فى اول مباراة ، وبذلك ودع البطولة مبكرا من دور الـ 8 .



منتخب الطائرة

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وعلى مستوى الكرة الطائرة فخسر المنتخب امس امام الكاميرون فى الجولة الثالثة من بطولة أفريقيا التى تقام بتونس ، بعد أن فاز فى اول جولتان امام بورندى و المغرب على الترتيب .

وبعد خسارة الطائرة و السلة ، أصبح منتخب شباب اليد هم الامل للمصريين من خلال مشاركتهم فى بطولة كاس العالم التى تقام بأسبانيا ، حيث حققوا الفوز فى كل المباريات التى تم خوضها فى الدور الاول من البطولة ، امام كل من استراليا ، و نيجيريا ، و السويد ، و كوريا ، و فرنسا، على أيلتقى اليوم مع صربيا فى منافسات دور الـ 16 .

وتطمح الجماهير ان يتغلب منتخب شب باليد على المنتخب المنافس له اليوم ، ليكون البسمة الوحيدة فى بطولات الألعاب الشهيدة خلال الـ 24 ساعة الاخيرة