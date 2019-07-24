- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن شباب اليد طريق الأمل فى المونديال بعد خسارة السلة و الطائرة بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت نتائج منتخبى السلة و الطائرة لتثير استياء الجماهير المصرية ، فى ظل النتائج السيئة التى حققها المنتخبان فى البطولات الخارجية التى يشاركون بها .
وقد ودع فراعنة السلة منافسات بطولة الأفرو كان الى تقام بمالى ، بعد الخسارة امام تشاد ، و من قبلها امام تونس، بينما لم يفوز سوى على غينيا فى اول مباراة ، وبذلك ودع البطولة مبكرا من دور الـ 8 .
منتخب الطائرة
وعلى مستوى الكرة الطائرة فخسر المنتخب امس امام الكاميرون فى الجولة الثالثة من بطولة أفريقيا التى تقام بتونس ، بعد أن فاز فى اول جولتان امام بورندى و المغرب على الترتيب .
وبعد خسارة الطائرة و السلة ، أصبح منتخب شباب اليد هم الامل للمصريين من خلال مشاركتهم فى بطولة كاس العالم التى تقام بأسبانيا ، حيث حققوا الفوز فى كل المباريات التى تم خوضها فى الدور الاول من البطولة ، امام كل من استراليا ، و نيجيريا ، و السويد ، و كوريا ، و فرنسا، على أيلتقى اليوم مع صربيا فى منافسات دور الـ 16 .
وتطمح الجماهير ان يتغلب منتخب شب باليد على المنتخب المنافس له اليوم ، ليكون البسمة الوحيدة فى بطولات الألعاب الشهيدة خلال الـ 24 ساعة الاخيرة
كانت هذه تفاصيل خبر شباب اليد طريق الأمل فى المونديال بعد خسارة السلة و الطائرة بأفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.