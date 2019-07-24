شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل بعد جراحة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ شريف إكرامى حارس الأهلى مرحلة جديدة فى برنامج العلاج والتأهيل الأسبوع المقبل تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة فى المران الجماعى، حيث يبدأ إكرامى تدريباته التأهيلية فى ملعب التتش بداية من الأسبوع المقبل ضمن البرنامج الذى يخضع له قبل العودة للملاعب.

وكان إكرامى قد خضع لجراحة فى الركبة وتحسنت حالته بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بعد خضوعه لفحوصات طبية جديدة خلال زيارته إلى ألمانيا.

ويلعب الأهلى مع المقاولون العرب فى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، باستاد برج العرب فى الجولة الـ33 للدورى الممتاز والتى يحتاج الأهلى للفوز فيها من أجل حسم بطولة الدورى لصالحه رسمياً.