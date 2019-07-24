شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود مهنئا تريزيجيه بعد الانتقال للدورى الانجليزى : مبروك يا حبيبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد محمود لاعب فريق الاهلى على تقديم التهنئة الى محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب ، بعد انتقاله الى نادى استون فيلا الإنجليزى ، خلال الساعات الماضية

ونشر محمد محمود صورة لتريزيجيه بقميص أستون فيلا و علق عليها عبر صفحته بموقع تويتر " مبروك يا حبيبى ربنا يوفقك ان شاء الله "

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قدم محمود تريزيجيه مستويات رائعة على مدار الموسمين الماضيين مع نادى قاسم باشا، حيث تم اختياره فى التشكيلة المثالية لموسم 2018 – 2019 من مسابقة الدورى من جانب الاتحاد التركى لكرة القدم.

وشارك تريزيجيه فى 71 مباراة مع قاسم باشا بمختلف المسابقات التركية سجل خلالها 25 هدفاً، وصنع 18 هدفاً.