لجنة الصياغة تقترح دورى القسم الثانى من 3 مجموعات وهبوط 3 أندية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو لجنة صياغة دورى القسم الثانى المشكلة من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة أن هناك اقتراحا بإقامة دورى القسم الثانى فى الموسم المقبل من 3 مجموعات تضم كل واحدة 16 فريقا لك لمدة 4 مواسم.
وتضم اللجنة كلاً من محمد الطويلة رئيس نادى النجوم، وعاصم مرشد رئيس نادى كوم حمادة، وعبد الرحيم إسماعيل عضو الجمعية العمومية، حيث تعقد أولى اجتماعاتها اليوم الأربعاء بمقر اتحاد الكرة لمناقشة وضع تصور لشكل دورى القسم الثانى والثالث فى المواسم المقبلة.
كما يتضمن المقترح هبوط 3 فرق من دورى القسم الثانى إلى القسم الثالث وصعود أوائل المجموعات الثلاث مباشرة للدورى الممتاز دون إقامة دورة ترقى.
كان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد قرر تشكيل لجنة لإعادة صياغة مسابقات القسمين الثانى والثالث خلال الاجتماع الودى الذى عقده اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد مع عدد من أعضاء الجمعية العمومية.
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