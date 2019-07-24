بث مباشر| مونديال شباب اليد .. مصر 4-4 صربيا .. دور الـ16

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا التغطية الحية والمباشرة للمباراة التي تجمع منتخبا مصر وصربيا في إطار مباريات دور الـ16 من بطولة العالم لكرة اليد تحت 21 عام. المنتخب المصري كان قد تأهل إلى دور الـ16 من المونديال بعدما حقق العلامة الكاملة في الدور الأول بعد الفوز على فرنسا، السويد، نيجيريا، كوريا الجنوبية وأستراليا.

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