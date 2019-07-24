رسميا.. سان جيرمان يضم سيمونز من برشلونة

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم، ضم اللاعب الهولندي الصاعد تشافي سيمونز، من نادي برشلونة الإسباني بشكل رسمي.
ونشر الفريق الباريسي بيانا عبر حسابه في موقع “تويتر”، رحب فيه بسيمونز، حيث كتب: “نرحب بلاعبنا الجديد تشافي سيمونز المنضم حديثا لفريقنا”.
ووقع سيمونز البالغ 16 عاما عقدا سيدافع بموجبه عن ألوان سان جيرمان حتى العام 2022، وسيتدرج في فئة الشباب لـ”بي إس جي” قبل الانضمام للفريق الأول.
وكان سيمونز أعلن أمس، رحيله عن الفريق الكتالوني بعد انتهاء عقده.
ولفت اللاعب الأنظار خلال السنوات التسع التي قضاها في أكاديمية برشلونة “لا ماسيا”، نظرا لموهبته الكبيرة والتي تفوق قدرات أقرانه في الفئة السنية التي يلعب فيها، وتنبأ له كثيرون بمستقبل زاهر، حتى أن وسائل الإعلام تشبهه بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الهداف التاريخي لبرشلونة.
وسمي اللاعب باسم تشافي تيمنا بأسطورة “البارسا” السابق، تشافي هيرنانديز، وهو يجيد اللعب في مركز الوسط سواء مدافعا أو مهاجما.
المصدر: “تويتر” + وكالات
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