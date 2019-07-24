أسينسيو مهدد بالغياب عن الموسم قبل بدايته

لا تبدو الإصابة التي تعرض لها جناح ريال مدريد ماركو أسينسيو خلال مواجهة آرسنال الودية في كأس الأبطال الدولية، مطمئنة، إذ تشير كل الدلائل إلى أن الأمر يتعلق بقطع في الرباط الصليبي بالركبة اليسرى.

وجاءت إصابة أسينسيو في المباراة التي انتهت صباح الأربعاء بفوز الريال بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل بهدفين لمثلهما أمام “الغانرز”.

وصنع أسينسيو الهدف الأول الذي سجله الويلزي غاريث بيل، قبل أن يتكفل بتسجيل الهدف الثاني، ليقلب الريال تأخره لتعادل دفع باللجوء لركلات الترجيح.

لكن في الدقيقة 64 من زمن اللقاء تعرض اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً لإصابة في الركبة، وغادر أرض الملعب على محفة، ثم نقله للمستشفى في سيارة إسعاف.

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وبالنظر إلى رؤية علامات الآلم الشديد على وجه أسينسيو ومواساة زملائه له، يبدو أن الإصابة خطيرة.

من جانبه قال مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان في مؤتمر صحفي بعد المباراة إن: “أسينسيو خرج في سيارة إسعاف.. نحن بالفعل قلقون.. هذه إصابة في الركبة، ذهب فوراً إلى المستشفى للخضوع لفحوصات”.

وحال أثبتت الفحوصات أن الأمر يتعلق بقطع في الرباط الصليبي بالفعل، سيفتقد الريال لجهود لاعبه المتميز لفترة تتراوح ما بين 8 و9 أشهر، قد تجعله يودع الموسم قبل بدايته.