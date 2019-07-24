علق دين سميث المدير الفني لفريق لأستون فيلا، على تعاقد النادي مع محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي السابق، مشيدًا بقدراته وإمكانياته.
وقال في تصريحاته لموقع أستون فيلا الرسمي: "نحن متحمسون حقًا للعمل مع تريزيجيه، لقد شاهدته عدة مرات قبل التعاقد معه إنه جناح سريع كنا نبحث عنه، يتجه مباشرة على المرمى".
وأضاف: "يسبب الكثير من المشاكل لدفاع الهجوم في الثلث الأخير من الملعب، هو نوعية اللاعب الذي نريده، كما أنه ينجح في تسجيل الأهداف".
وخاض تريزيجيه 38 مباراة خلال الموسم الماضى مع قاسم باشا فى جميع المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف، صنع 10.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من مدرب أستون فيلا بعد التعاقد مع تريزيجيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.