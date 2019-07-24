أول تعليق من مدرب أستون فيلا بعد التعاقد مع تريزيجيه

علق دين سميث المدير الفني لفريق لأستون فيلا، على تعاقد النادي مع محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي السابق، مشيدًا بقدراته وإمكانياته.

وقال في تصريحاته لموقع أستون فيلا الرسمي: "

نحن متحمسون حقًا للعمل مع تريزيجيه، لقد شاهدته عدة مرات قبل التعاقد معه إنه جناح سريع كنا نبحث عنه، يتجه مباشرة على المرمى".

وأضاف: "يسبب الكثير من المشاكل لدفاع الهجوم في الثلث الأخير من الملعب، هو نوعية اللاعب الذي نريده، كما أنه ينجح في تسجيل الأهداف".

وخاض تريزيجيه 38 مباراة خلال الموسم الماضى مع قاسم باشا فى جميع المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف، صنع 10.