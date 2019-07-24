التقرير الطبي لماركو أسينسيو يصدم جماهير ريال مدريد

تعرض ماركو أسينسيو لاعب فريق ريال مدريد الإسباني للإصابة على هامش مشاركته في مباراة فريقه أمام أرسنال الإنجليزي فجر اليوم، الأربعاء، في الكأس الدولية للأبطال.

أعلن النادي عبر موقعه الرسمي أن الفحوص الطبية التي أجريت للاعب ماركو

أسينسيو من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد أكدت أنه يعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى.

أضافت أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية في الأيام القليلة

المقبلة.

ولم يوضح ريال مدريد في بيانه فترة غياب اللاعب، ولكن ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أنها قد تصل إلى تسعة شهور.

نجح نادي ريال مدريد الإسباني في قلب الطاولة على آرسنال الإنجليزي وفاز بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2 في إطار الكأس الدولية للأبطال.