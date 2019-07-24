لاعب يد الأهلي يبدأ المرحلة الأخيرة من التدريبات العلاجية

بدأ ممدوح طه، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي المرحلة الأخيرة من التدريبات العلاجية تمهيدا للعودة إلى المشاركة في التدريبات بصورة طبيعية بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة. طبيعية بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة. ويؤدي اللاعب تدريبات تحمّل وتوازن في حمام السباحة إلى جانب فقرات تأهيل في الجيم ويخضع لقياسات مستمرة لأداء الركبة. فقرات تأهيل في الجيم ويخضع لقياسات مستمرة لأداء الركبة. وكان ممدوح طه قد أجرى جراحة في غضروف الركبة للتخلص من القرحة التي كان يعاني منها وأدت لغيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية.

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