يعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الفريق بعد تناول وجبة الغداء داخل فندق الإقامة بالإسكندرية للتركيز علي بعض الجوانب الفنية والتكليفات الخاصة باللاعبين قبل مواجهة المقاولون العرب في مباراة الليلة. فندق الإقامة بالإسكندرية للتركيز علي بعض الجوانب الفنية والتكليفات الخاصة باللاعبين قبل مواجهة المقاولون العرب في مباراة الليلة. ويلتقي الأهلي المقاولون العرب في تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ستاد برج العرب في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ33 في بطولة الدوري العام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.