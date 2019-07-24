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برنامج تدريبي خاص للاعبي الأهلي في معسكر الإسكندرية استعدادًا للزمالك

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وضع اليخاندرو مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا بدنيا خاصا للاعبي الفريق المتواجدين حاليا في معسكر الإسكندرية استعدادا لمواجهة المقاولون العرب التي

تقام اليوم على ستاد برج العرب ومواجهة الزمالك التي تقام يوم 28 أغسطس الجاري.

ويؤدي اللاعبون الذين لم تشملهم قائمة الفريق التي تخوض مباراة المقاولون تدريباتهم اليوم في الإسكندرية لتجهيزهم لمواجهة الزمالك.

وكان مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق قد ضم 26 لاعبا لقائمة الفريق التي دخلت معسكرا مغلقا في الإسكندرية أمس الثلاثاء.

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