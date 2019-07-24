وزارة الرياضة: معسكر تدريبي لموهوبي كرة القدم Top Talents

أعلنت وزارة الشباب والرياضة إقامة معسكر للاعبين الموهوبين في كرة القدم Top Talents بمدينة المنصورة خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٨ من يوليو الجاري وذلك قبل السفر لهولندا للمشاركة في البطولة الدولية للموهوبين وتسويقهم على مستوى عالمي.
كانت وزارة الشباب والرياضة أطلقت المشروع الوطني لرعاية الموهوبينفي كرة القدم ((Top Talents)، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للمرحلة السنية (10-18) عاما والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المصرية الهولندية "أفريكانو سيمو سبورت" لإختيار أفضل 40 لاعبا موهوبا على مستوي مراكز شباب الجمهورية وتم إقامة الاختبارات بجميع محافظات مصر في المرحلة الأولى من المشروع ،واقيمت تصفيات المرحلة الثانية بمركز شباب الساحل بالقاهرة ، فيما أقيمت المرحلة الثالثة بمركز شباب الجزيرة بالقاهرة.
ومن المقرر أن يتم خلال المعسكر تدريب اللاعبين على أهم الجُمل والمهارات التكتيكية وعدد من خطط اللعب المختلفة للظهور بشكل مميز أثناء البطولة الودية للموهوبين بهولندا .
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