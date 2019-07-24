محسن صلاح يجتمع مع لاعبي المقاولون من أجل تحفيزهم قبل مباراة الأهلي

حرص المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، على الاجتماع مع لاعبي الفريق صباح اليوم الأربعاء، من أجل تحفيزهم قبل مباراة المقاولون أمام الأهلي، المقرر لها مساء اليوم، ضمن مؤجلات الجولة الـ33 من الدوري الممتاز.

وشدد محسن صلاح، على لاعبي الفريق بعد الالتفات لما يقال في وسائل الإعلام حول تفويت المباراة للمباراة لحساب الأهلي من أجل حسم الدوري للأحمر.

ووعد محسن صلاح لاعبي الفريق بمكافأت متميزة في حال الفوز على الأهلي، لأنه في حال الفوز سيتخطى ذئاب الجبل حاجز الـ50 نقطة وسيكون ذلك لأول مرة في تاريخ النادي.

وفي سياق متصل، طالب المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، والمشرف العام على فريق الكرة، خلال جلسته مع اللاعبين بضرورة

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الفوز أمام الأهلي، والقتال بشكل قوي في المباراة.

وأردف "اللاعب حينما يسجل في الأهلي يصبح الأمر ضمن إنجازاته، وكذلك المدرب الذي يفوز على الأهلي يفتخر دائمًا بذلك".

وتابع "الروح العالية يجب أن تظهر كما رأيتم الجونة، لقد فزنا على الأهلي في الدور الأول وكنا خصما قويا، أريد أن يتحدث الجميع عن فريق المقاولون العرب عقب اللقاء".

وأردف "إذا فزنا على الأهلي سنصل إلى النقطة 51، وهو رقم قياسي لم يحققه المقاولون من قبل في دوري".