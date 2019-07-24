شريف إكرامي يبدأ التأهيل في تدريبات الأهلي

يبدأ شريف إكرامي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرحلة جديدة في برنامج العلاج والتأهيل الأسبوع المقبل تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي. إلى المشاركة في المران الجماعي. ويبدأ إكرامي تدريباته التأهيلية في ملعب التتش بداية من الأسبوع المقبل ضمن البرنامج الذي يخضع له قبل العودة للملاعب. ضمن البرنامج الذي يخضع له قبل العودة للملاعب. وكان إكرامي قد خضع لجراحة في الركبة وتحسنت حالته بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بعد خضوعه لفحوصات طبية جديدة خلال زيارته إلى ألمانيا.

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