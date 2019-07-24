الوفد تكشف سبب مهزلة منتخب السلة في بطولة الأفروكان

فشل منتخب مصر لكرة السلة في التأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2010، بعدما ودع منافسات بطولة الأفروكان التي أقيمت مؤخرًا في مالي والمؤهلة للأوليمبياد من دور الستة عشر.

وحقق منتخب السلة فوزًا وحيدًا في دور المجموعات على نظيره الغيني، قبل أن يتلقى هزيمتين مذلتين أمام كل من تونس والذي خاض البطولة بفريق تحت 23 سنة، ومنتخب تشاد الضعيف.

بوابة "الوفد" تكشف السبب وراء الأداء المتواضع للمنتخب المصري في بطولة الأفروكان وعدم التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، حيث أكدت عدة مصادر أن الأسباب تعود إلى تعمد استبعاد عصام عبدالحميد المدير الفني للمنتخب لعدد من اللاعبيين من الفريق قبل

السفر إلى مالي للمشاركة في البطولة، وكان أول المستبعدين عبدالفضيل إبراهيم وأيمن شوكت لاعبا طلائع الجيش الذي شاركان في تأهل المنتخب للمشاركة في بطولة الأفروكان ويتصارع الأهلي والزمالك لضم اللاعبين وكان يحاول عبدالحميد أثناء مشاركتهم في تصفيات المنطقة الخامسة بأوغندا الانضمام للأبيض ولكن اللاعبان فضلا الأحمر.

وأيضًا مروان سرحان لاعب سموحة الذي بلغه المنتخب أنه ممنوع من السفر وأثناء تواجد المنتخب في مالي سافر اللاعب إلى أمريكا لقضاء عطلته وهذا يؤكد وجود غموض حول استبعاده.

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وتم استبعاد معتز عكاشة لاعب الجزيرة والزمالك

السابق من قائمة المنتخب نهائياً بسبب مشاكل سابقة تجمعه بعصام عبدالحميد أثناء تواجده معه في الفريق الأبيض ولكن المدرب فضّل عدم ضمه على الرغم من ظهوره بشكل لائق مع فريقه.

قال وائل لطفي مدير المنتخبات أن اللاعبين عليهم تقديم مذكرة بما حدث للتأكد من السبب وراء استبعادهم من المنتخب، مشيراً أنه في حالة صحة الكلام يتم محاسبة عصام عبدالحميد، وأكد مدير المنتخبات أن كل جهاز فني للمنتخب بيتم استبعاده عقب كل بطولة سواء نجح أو فشل وبعد ذلك علي إدارة الاتحاد إصدار قرار بعودة أو بتولية آخر.

ينتظر مجلس إدارة اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة التقرير الفني من إيهاب محسن رئيس البعثة وعضو مجلس الإدارة إضافة إلى تقرير عصام عبدالحميد المدير الفني للمنتخب الوطني، لمعرفة سبب الإخفاق في بطولة الأفروكان.