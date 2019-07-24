رياضة | عاجل.. صالح جمعة "بديل" وليد سليمان أمام المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. صالح جمعة "بديل" وليد سليمان أمام المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتكى وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من نزلة برد خلال معسكر الفريق الأحمر بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب.

وتحسنت حالة وليد سليمان بعد قيام الدكتور خالذ محمود طبيب الفريق الأحمر بمنحه المضادات الحيوية والعلاج اللازم. ويجهز الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي صالح جمعة للدفع به في حالة عدم قدرة سليمان على اللحاق بالمباراة.

ويواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب في الثامنة من مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتاج الأهلي للفوز في مباراة اليوم لحصد لقب الدوري الـ٤١ في تاريخه بعد تعادل الزمالك في المباراة السابقة أمام الجونة ٢-٢.