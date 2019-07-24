رياضة | رسائل نجوم الكرة المصرية لـ"تريزيجيه" في أستون فيلا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسائل نجوم الكرة المصرية لـ"تريزيجيه" في أستون فيلا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص عدد كبير من نجوم الكرة المصرية على تقديم التهنئة إلى محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر لانتقاله رسميًا إلى صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي.

وغرد عماد متعب على حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"الف مبروك يا تريزيجيه خطوة موفقة ان شاء الله".

أما رمضان صبحي لاعب الأهلي فكتب :"مبروك يا تريزي" فيما غرد محمد محمود لاعب الأهلي أيضا :"مبروك يا حبيبى ربنا يوفقك ان شاء الله".

بينما قال علي غزال لاعب منتخب مصر :"خطوة تستحقها يا صديقي.. أتمنى لك كل التوفيق" وأضاف أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي المعار إلى الجونة :"مبروك يا تريزى ربنا معاك".

سيناريو عمرو زكي يراود تريزيجيه مع أستون فيلا

يمكن لمحمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا تكرار سيناريو عمرو زكي مع ويجان في الدوري الإنجليزي بتسجيل 10 أهداف وذلك نظرًا لأن أول 10 مباريات لأستون فيلا مع أندية يمكن التسجيل فيها لأنه ليس بينها إلا توتنهام وأرسنال ومانشستر سيتي من أندية القمة بينما الـ7 مباريات الأخرى مع أندية وسط الجدول ومعظمها على أرض الفيلانز.

مباريات تريزيجيه مع أستون فيلا

توتنهام وأستون فيلا يوم 10 أغسطس في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

أستون فيلا وبورنموث يوم 17 أغسطس في الدوري الإنجليزي

أستون فيلا وإيفرتون يوم 23 أغسطس

كريستال بالاس وأستون فيلا يوم 31 أغسطس

أستون فيلا ووست هام يونايتد يوم 16 سبتمبر

أرسنال وأستون فيلا يوم 22 سبتمبر

أستون فيلا وبيرنلي يوم 28 سبتمبر

نوريتش وأستون فيلا يوم 5 أكتوبر

أستون فيلا وبرايتون يوم 19 أكتوبر

مانشستر سيتي وأستون فيلا يوم 26 أكتوبر

أستون فيلا وليفربول المحترف به محمد صلاح يوم 2 نوفمبر

Advertisements

وولفرهامبتون يوم 9 نوفمبر

أول مباراة لتريزيجيه

ينتظر محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي والتي قد تكون ودية أمام تشارتلون أتلتيك الإنجليزي يوم 27 يوليو أو لايبزيج الألماني يوم 3 أغسطس بينما أول مباراة رسمية أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي يوم 10 أغسطس.

منافسة شرسة لتريزيجيه

يجيد محمود تريزيجيه في مركز الجناح الأيسر ولذلك سيجد منافسة شرسة من الهولندي ذو الأصول المغربية أنور الغازي والذي يطلق عليه "كريستيانو رونالدو هولندا"، وشارك صاحب الـ 24 عامًا، في 34 مباراة بالموسم الماضي وسجل خلالهم 6 أهداف، وصنع مثلهم.

كما ينافس تريزيجيه الإيفواري جوناثان كودجا الذي لعب 19 مباراة في مركز الجناح الأيسر وسجل 3 أهداف وصنع هدفين وهناك الإنجليزي أندري جرين صاحب الـ 20 عامًا، العائد من الإعارة من صفوف فريق بورتسموث وشارك في 21 مباراة بمختلف المسابقات، سجل هدفا وصنع مثله.

ويقف خلف كودجا والغازي الإسباني خوسيه إجناسيو الشهير بـ"يوتا"، صاحب الـ 28 عامًا، والمنتقل حديثًا لفريق أستون فيلا قادمًا من برمنجهام سيتي إلى جانب جاك جيريليش أحد أهم نجوم الفريق وشارك جاك جريليش في 35 مباراة مع أستون فيلا خلال الموسم سجل من خلالها ستة أهداف وصنع 8 أهداف حاسمة وهو من أهم النجم الذين يعتمد عليهم الفريق الإنجليزي.

أول مباراة رسمية أمام توتنهام

يصطدم أستون فيلا بتوتنهام في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم 10 أغسطس في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

كتيبة من النجوم ومزاملة المحمدي

يقود تدريب فريق أستون فيلا دين سميث ويمتلك مجموعة لاعبين مميزين مثل أحمد المحمدي ومارك بان آلان هاتون وأكسيل تاونزيبي وكريستوفر سامبا ونيل تايلور وألبيرت أدوماه وجلين ويلان وجاك جيريليش وروبير سنودجراس وكودجا وتامي أبراهاما وأجبونلاهبور

ماذا قالت الصحف العالمية عن انتقال تريزيجيه لأستون فيلا

رحبت جماهير فريق أستون فيلا الإنجليزي والصحف الإنجليزية بالتعاقد مع محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن دين سميث مدرب أستون فيلا أكد تريزيجيه سيسبب الكثير من المشكلات لخصومه بينما لفتت هيئة الإذاعة البريطانية BBC إلى أن الصفقة التاسعة للفريق تصل إلى 8.75 مليون جنيه إسترليني على الرغم من عدم إعلان النادي الإنجليزي عن مدة العقد أو قيمته.

وذكرت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية أن سامبدوريا خسر السباق حيث كان الجناح المصري ضمن قائمة اهتمامات النادي الإيطالي بينما رحبت الجماهير بالصفقة ووصفتها بالمفيدة.

كشف محمود حسن تريزيجيه لاعب آستون فيلا الجديد عن أنه حقق أحد أحلامه باللعب في الدوري الإنجليزي.

وقال تريزيجيه للموقع الرسمي للنادي إنه سعيد بالتواجد في آستون فيلا مؤكدًا أنه حقق أحد أحلامه باللعب في الدوري الإنجليزي.

وأضاف تريزيجيه: "شعرت بسعادة كبيرة عندما حضرت إلى هنا.. أنا هنا من أجل مساعدة الفريق، سأبذل جهدي من أجل تسجيل الأهداف وصناعتها أيضًا على أمل تقديم موسم جيد."

وتابع تريزيجيه: "أحمد المحمدي هو قائد منتخبنا الوطني، ولعبنا سويًا لخمس سنوات، وهو لاعب مشهور في مصر وأتطلع للعب معه هنا في آستون فيلا ولقد حدثني عن النادي وعرفت منه الكثير، وقال لي سنساعد وتساعدنا".