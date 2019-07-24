رياضة | البنك الأهلي يعلن تعاقده مع تريكة و4 لاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنك الأهلي يعلن تعاقده مع تريكة و4 لاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، تعاقدة رسمياً مع خمسة لاعبين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

Advertisements

وتشمل قائمة التعاقدات الجديدة لفريق البنك الأهلي كلاً من : أحمد إبراهيم مدافع سوهاج، والذي سبق له اللعب في القناة، وأحمد حامد لاعب وسط مدافع الإعلاميين، والذي لعب من قبل في أسوان، وإف سي مصر.

كما حصل مسؤولو البنك على توقيع الثلاثي المنوفي، محمد فوزي تريكة صانع ألعاب المنصورة، وسيد منير ظهير أيمن بنها، وحسام الصانع لاعب وسط الفريق البنهاوي.