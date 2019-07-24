رياضة | التاريخ يبتسم للأهلي 49 مرة أمام المقاولون العرب (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التاريخ يبتسم للأهلي 49 مرة أمام المقاولون العرب (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحمل مواجهات فريق الأهلي مع المقاولون العرب تاريخا طويلا من الإثارة وذلك قبل المباراة التى ستجمع الفريقين في الثامنة من مساء اليوم الإربعاء بالجولة الـ33 من مسابقة الدوري الممتاز ونرصد في السطور التالية أبرز أرقام مواجهات الأهلي والمقاولون العرب في بطولة الدوري:

– الأهلي التقى بـالمقاولون العرب على مدار 71 مباراة، حقق الأهلي الفوز في 49 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 15 مباراة، بينما فاز المقاولون العرب في 7 مباريات.

– مباراة الأهلي والمقاولون التي جمعت الفريقين في 28 أكتوبر 2002، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 6-2، سجلت أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين وهي المباراة التي شهدت نجاح أحمد بلال، مهاجم الأهلي الأسبق، في تسجيل 4 أهداف “سوبر هاتريك”، كأخر لاعب في الدوري المصري يسجل “سوبر هاتريك” ولم ينجح أيٌ من لاعبي الدوري العام على مدار 16 عاما في تكرار هذا الرقم. – نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك المقاولون العرب في 122 مناسبة في تاريخ مواجهات الفريقين، بينما اكتفى المقاولون العرب بتسجيل 41 هدفًا في شباك الأهلي. Advertisements – 64 لاعبًا من الأهلي سبق لهم التسجيل في شباك المقاولون العرب، يتقدمهم أحمد بلال، مهاجم الأهلي الأسبق، والذي يعد الهداف التاريخي للقاءات الفريقين بعدما نجح في تسجيل 7 أهداف. – نجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة على مدار 39 مباراة في تاريخ لقاءات الفريقين بينما اكتفى المقاولون بـ14 مباراة بشباك نظيفة. – أكبر سلسلة انتصارات في مواجهات الفريقين كانت من نصيب النادي الأهلي بعدما نجح في تحقيق 9 إنتصارات متتالية. –أسامة عرابي وربيع ياسين، لاعبا الأهلي في تسعينيات القرن الماضي، أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الأهلي والمقاولون العرب.

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