رياضة | عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة المقاولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة المقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعاني وليد سليمان صانع ألعاب فريق الأهلي من نزلة برد حادة تهدد مشاركته في مباراة اليوم أمام المقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والثلاثية من الدوري المصري.

Advertisements

واشتكى وليد سليمان من نزلة برد حادة قبل مباراة المقاولون العرب في الساعة الثامنة مساء اليوم وهو وما جعل مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي يفكر في استبعاده من قائمة اللقاء النهائية.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز على المقاولون العرب للتتويج بلقب الدوري المصري بشكل رسمي بصرف النظر عن مباراة الزمالك والإسماعيلي