رياضة | حجم إصابة "أسينسيو" يقتل ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجم إصابة "أسينسيو" يقتل ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن الدولي الإسباني ونجم ريال مدريد "ماركو أسينسيو" قد تعرض لإصابة قوية في مباراة أرسنال الودية يوم الأمس، مؤكدة أن الفحوصات الأولية أوضحت أنه يعاني من قطع في الرباط الصليبي.

وكان أسينسيو قد غادر ملعب مباراة ريال مدريد وأرسنال يوم الأمس وهو محمولًا على "نقالة" حيث لم يستطيع اللاعب السير على قدمه بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الشوط الثاني في المباراة الودية.

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ولم يعلن ريال مدريد حتى الآن أي بيانات رسمية حول إصابة لاعبه الشاب "ماركو أسينسيو"، ولكن الماركا قد أكد أن أن اللاعب قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي في القدم اليسرى وسيتم إجراء مزيد من الفحوصات الطبية لمعرفة مدة غيابه عن الملاعب خلال الساعات المقبلة

يذكر أن ريال مدريد كان قد انتصر يوم الأمس على حساب نادي أرسنال في بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية بركلات الترجيح 3-2.