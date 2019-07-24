رياضة | كم يكسب محمد صلاح من نشر صورة على انستجرام.. (قائمة اللاعبين الأكثر دخلا على السوشيال ميديا)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كم يكسب محمد صلاح من نشر صورة على انستجرام.. (قائمة اللاعبين الأكثر دخلا على السوشيال ميديا) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت بعض المواقع الأجنبية الإلكترونية في تقارير حول قائمة اللاعبين الذين يحققون أعلى الإيرادات من خلال المنشورات والصور عبر الحسابات الرسمية له على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع "انستجرام" على وجه التحديد خلال الفترة الأخيرة.

وقال موقع يدعى "Hopper" إن الأموال التي يتحصل عليها اللاعبون تكون سبب بعد المنشورات الدعائية لعدد كبير من الشركات والعلامات التجارية على الإنستجرام.

وأوضح الموقع أن النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الحالي وريال مدريد واليونايتد السابق هو الأعلى دخلًا بين كل نجوم الساحرة المستديرة، حيث يحصل "الدون" على 975.000 دولار مقابل كل منشور يقوم بنشره عبر حسابه الرسمي على الموقع.

Advertisements

في المرتبة الثانية يأتي الدولي البرازيلي "نيمار" لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ويحصل على نحو 722.000 دولار مقابل المنشور الواحد، وفي المركز الثالث جاء الدولي الأرجنتيني وأسطورة برشلونة ليونيل ميسي بنحو 648.000 دولار.

وجاء بعد الثلاثي السابق: دافيد بيكهام "320 ألف يورو"، ثم ليبرون جيمس نجم كرة السلة الأمريكية "243.902 يورو"، وبعده البرازيلي لاعب برشلونة السابق رونالدينيو والذي يحصل على 223 ألف يورو.

في المركز الثاني عشر، جاء الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول وهداف البريميرليج لعامين على التوالي حيث يحصل صلاح على نحو 165.000 دولار مقابل كل "بوست" يقوم بنشره على حسابه الرسمي على موقع انستجرام.