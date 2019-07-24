كريستيانو رونالدو ينجو من تهمة الاغتصاب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نجا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، من أي اتهامات بشأن مزاعم قضية الاعتداء الجنسي، والتي اتهمته بها عارضة الأزياء الأمريكية كاثرين مايورغا.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد أعلن محامو رونالدو أن اللاعب لن يواجه أي اتهامات في القضية المثارة ضده بعدما تقدمت كاثرين مايورغا في سبتمبر 2018 بشكوى في مدينة لاس فيجاس بأمريكا، متهمة النجم البرتغالي باغتصابها ليلة الـ12 من يونيو 2009 في أحد فنادق المدينة.

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حساب مكتب المدعي العام لمقاطعة كلارك بولاية نيفادا الأمريكية، على موقع “تويتر” قال: إنه استنادا إلى ملفات القضية التي تمت مراجعتها والمقدمة أثناء التحقيق، تأكد أن الاتهامات الموجهة لكريستيانو رونالدو بالاعتداء الجنسي لا يمكن إثباتها دون أدنى شك، وبالتالي، لن تكون هناك أي تهم أو ملاحقات قضائية.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فقد ذكرت كاثرين مايورغا أنها تعرفت على النجم البرتغالي في أحد الملاهي الليلية بمدينة لاس فيجاس الأمريكية عام 2009، قبل انتقاله من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد، مؤكدة أنها لم تكن تعرف في بادئ الأمر أنه لاعب كرة قدم مشهور، إلى أن قامت إحدى صديقاتها بتوضيح هويته لها.

وأضافت كاثرين أنها وافقت على حضور حفل خاص دعاها إليه رونالدو في مقر إقامته بفندق “بالمز” الفاخر في لاس فيجاس، واتهمته بعد ذلك بالاغتصاب.. وأنها تقدمت ببلاغ لشرطة لاس فيجاس، لإثبات الواقعة، مشيرة إلى أنها تواصلت مع الفريق القانوني لكريستيانو رونالدو، الذي فضل تسوية الأمور بعيدا عن المحكمة، وانتهى الأمر بحصولها على 375 ألف دولار كتعويض.