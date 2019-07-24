صورة كريستيانو رونالدو على «إنستجرام» بـ 875 ألف يورو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، واحدا من أغني لاعبي كرة القدم في العالم، ويحتل مكانة مرموقة في قائمة الأغني عالميا، إلا أن ثمة رقم جديد مالي خاص باللاعب يثير الدهشة.

صحيفة “آس” الإسبانية، ذكرت نقلا عن موقع “هوبر” بشأن أعلى الرياضيين أجرا على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، فقد تبين أن كريستيانو رونالدو يتقاضى نحو 875 ألف يورو، مقابل كل صورة ينشرها على حسابه، والرقم تحديدا هو 874361 يورو، مما يجعله أغلى لاعب كرة يحصل على مقابل من هذا المجال في العالم.

Advertisements

النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، جاء ثانيا في القائمة، إذ يتقاضى نحو 647 ألف يورو عن كل صورة.. ثم يأتي نجم برشلونة ليونيل ميسي، الذي يتقاضى نحو 581 ألف يورو مقابل كل صورة على “إنستجرام”.

الصحيفة أضافت أن النجم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام، يأتي في المركز الرابع، وذلك رغم اعتزاله كرة القدم قبل سنوات، ويتقاضى 320 ألف يورو، ثم يليه لاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس بـ243 ألف يورو.

اللاعب البرازيلي المعتزل رونالدينيو، يظهر في القائمة بـ229 ألف يورو عن كل صورة، يليه الويلزي جاريث بيل بنحو 195 ألف يورو، ثم لاعب كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بـ179 ألف يورو، ويليه لاعب الكريكيت الهندي فيرات كوهلي، ثم يأتي الأورجوياني لويس سواريز في آخر قائمة العشرة الأغلى بنحو 165 ألف يورو عن كل صورة.