- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
وقع اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم المعروف بـ”الكونميبول” عقوبة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب بلاده، إلى أن العقوبة بدت طريفة وغريبة لكثير من متابعي كرة القدم.
الاتحاد أكد أن ليونيل ميسي لن يشارك في أولى مباريات منتخب الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، وسيدفع غرامة مالية قدرها 1500 دولار بعد حصول اللاعب على البطاقة الحمراء، خلال مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث ببطولة “كوبا أميركا” أمام تشيلي التي لأقيمت في 6 يوليو.
الغرامة من المنتظر أن تثير سخرية الكثيرين بمن فيمهم ميسي نفسه، بالنظر إلى قيمتها الزهيدة بالنسبة للاعب يتقاضى الملايين شهريا.
اللاعب كان قد طرد في الدقيقة 37 من عمر المباراة بعد مشادة مع لاعب منتخب تشيلي، غاري ميدل، الذي تلقى البطاقة الحمراء أيضا.
قرار الكونميبول لم يشر إلى الهجوم الذي شنه ميسي على المنظمة الكروية القارية، بعدما كان قد صرح بأن مسئولي اتحاد أمريكا الجنوبية “فاسدون”، حرموا فريقه من التأهل لنهائي “كوبا أميركا”، في تبريره للخسارة من البرازيل في نصف النهائي.. لكن ميسي اعتذر للكونميبول في وقت لاحق على تصريحاته.
كانت هذه تفاصيل خبر جُرم ليونيل ميسي يكبفه 1500 دولار فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.