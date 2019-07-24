جُرم ليونيل ميسي يكبفه 1500 دولار فقط

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقع اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم المعروف بـ”الكونميبول” عقوبة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب بلاده، إلى أن العقوبة بدت طريفة وغريبة لكثير من متابعي كرة القدم.

الاتحاد أكد أن ليونيل ميسي لن يشارك في أولى مباريات منتخب الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، وسيدفع غرامة مالية قدرها 1500 دولار بعد حصول اللاعب على البطاقة الحمراء، خلال مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث ببطولة “كوبا أميركا” أمام تشيلي التي لأقيمت في 6 يوليو.

Advertisements

الغرامة من المنتظر أن تثير سخرية الكثيرين بمن فيمهم ميسي نفسه، بالنظر إلى قيمتها الزهيدة بالنسبة للاعب يتقاضى الملايين شهريا.

اللاعب كان قد طرد في الدقيقة 37 من عمر المباراة بعد مشادة مع لاعب منتخب تشيلي، غاري ميدل، الذي تلقى البطاقة الحمراء أيضا.

قرار الكونميبول لم يشر إلى الهجوم الذي شنه ميسي على المنظمة الكروية القارية، بعدما كان قد صرح بأن مسئولي اتحاد أمريكا الجنوبية “فاسدون”، حرموا فريقه من التأهل لنهائي “كوبا أميركا”، في تبريره للخسارة من البرازيل في نصف النهائي.. لكن ميسي اعتذر للكونميبول في وقت لاحق على تصريحاته.