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الامارات | تعرف إلى ترتيب محمد صلاح ضمن الرياضيين الأكثر ربحاً من "إنستغرام"

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أحمد طارق - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف تقرير نشره موقع "هوبار إتش كيو" عن قائمة الرياضيين الأكثر تحقيقاً للأرباح مقابل المنشوارات الإعلانية في إنستغرام.

وقال الموقع إن نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي ، يتصدر القائمة، بحصوله على 975 ألف دولار مقابل الإعلان الواحد، بحكم أن البرتغالي يملك 176 مليون متابع في حسابه بإنستغرام.

كما أشار "هوبار إتش كيو" أن مهاجم الإنجليزي، المصري محمد صلاح، يحتل المركز الـ12، إذ يبلغ عدد متابعيه 30 مليون ونصف المليون متابع، ويحصل على 165 ألف دولار مقابل كل منشور.

وفيما يلي قائمة بأكثر الرياضيين تحقيقاً للأرباح عبر إنستغرام:

1. البرتغالي كريستيانو رونالدو، 975 ألف دولار للإعلان الواحد، 176 مليون متابع.

2. البرازيلي دا سيلفا، 722 ألف دولار، 123 مليون متابع.

3. الأرجنتيني ليونيل ، 521 ألف دولا، 185 مليون متابع.

4- الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام، 287 ألف دولار، 57 مليون متابع

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5- لاعب السلة الأميركي ليبرون جيمس، 219 ألف دولار، 50 مليون متابع.

6- البرازيلي المعتزل رونالدينيو، 206 ألف دولار، 47 مليون متابع.

7- الويلزي غاريث بيل، 175 ألف دولار، 40 مليون متابع.

8- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، 161 ألف دولار، 37 مليون متابع.

9- فيرات كوهلي: نجم كريكيت هندي 36 مليون متابع – 158 ألف دولار.

10- لويس سواريز: مهاجم ، 34 مليون متابع  – 148 ألف دولار.

11- نجم الفنون القتالية الإيرلندي كونور ماكغريغور،  31.4 مليون متابع، 169 ألف دولار

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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