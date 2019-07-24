جمعة والشحات وصبحي يقودون الأهلي أمام المقاولون.. (تشكيلة الفريق كاملًا)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق التشكيلة التي سيخوض بها مباراته أمام «المقاولون العرب» التي ستجمع بينهما مساء ،اليوم الأربعاء 24 يوليو، باستاد برج العرب، في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري. ومن المقرر أن يبدأ لاسارتي المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي Advertisements خط الدفاع: أحمد فتحي – محمد نجيب – رامي ربيعة – على معلول خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – صالح جمعة – حسين الشحات – رمضان صبحي خط الهجوم: وليد أزارو. وكانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز «المقاولون العرب» بهدف دون رد.

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