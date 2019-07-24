شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالي: مستعد لخدمة الأهلي تحت أي ظرف..وأحترم تعاقدي مع الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام غالي أنه مستعد لخدمة النادي الأهلي في أي وقت وتحت أي ظرف حال طلب منه النادي الأحمر العودة من جديد.

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واضاف غالي، خلال استضافته بقناة “أون سبورت حول حزنه من رئيس الأهلي محمود الخطيب،: “لم أحزن من محمود الخطيب رمز النادي الأهلي، مستمتع بشدة بتجربتي مع الجونة واستفدت كثيراً من الفكر الإدارى هناك”.

وعن مدى استعداده لقبول العمل ضمن الهيكل الإداري بالنادي الأهلي، قال: “اعتدنا خدمة الأهلي في أي وقت وتحت أي ظروف، لكن كل مسؤولي الجونة وثقوا بي وجددوا عقدي، لذا أحترم تعاقدي معهم”.

وعن قرار اعتزاله قال: “اتخذت قرار اعتزالي في التوقيت الصحيح، خرجت من الباب الكبير بمهرجان اعتزال ناجح وسعيد جدًا بختام مسيرتى في الملاعب”.