شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالي: مستعد لخدمة الأهلي تحت أي ظرف..وأحترم تعاقدي مع الجونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام غالي أنه مستعد لخدمة النادي الأهلي في أي وقت وتحت أي ظرف حال طلب منه النادي الأحمر العودة من جديد.
واضاف غالي، خلال استضافته بقناة “أون سبورت حول حزنه من رئيس الأهلي محمود الخطيب،: “لم أحزن من محمود الخطيب رمز النادي الأهلي، مستمتع بشدة بتجربتي مع الجونة واستفدت كثيراً من الفكر الإدارى هناك”.
وعن مدى استعداده لقبول العمل ضمن الهيكل الإداري بالنادي الأهلي، قال: “اعتدنا خدمة الأهلي في أي وقت وتحت أي ظروف، لكن كل مسؤولي الجونة وثقوا بي وجددوا عقدي، لذا أحترم تعاقدي معهم”.
وعن قرار اعتزاله قال: “اتخذت قرار اعتزالي في التوقيت الصحيح، خرجت من الباب الكبير بمهرجان اعتزال ناجح وسعيد جدًا بختام مسيرتى في الملاعب”.
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