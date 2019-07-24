مالديني يربط ظهوره الأول مع ميلان برقم مميز

سقط ميلان أمام نظيره بايرن ميونخ، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، فجر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال.
وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن دانييل مالديني أصبح أصغر لاعب في صفوف فريق ميلان، يبدأ مباراة للروسونيري ببطولة الكأس الدولية للأبطال، في عمر (17 عامًا و286 يومًا).
وسجل دانييل مالديني، أول ظهور له مع الفريق الأول لميلان أمام بايرن ميونخ، بعدما كان يشارك برفقة فرق الشباب بالنادي طوال الفترة الماضية.
ويستعد ميلان لخوض مباراته الثانية التحضيرية للموسم الجديد، عندما يواجه بنفيكا البرتغالي، يوم الأحد المقبل، على أن يواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي.
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