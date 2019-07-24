ماركا: اشتباه بإصابة أسينسيو بالرباط الصليبي.. والغياب قد يصل لـ9 أشهر

تعرض ماركو أسينسيو لاعب فريق ريال مدريد لإصابة قوية خلال المباراة الودية أمام آرسنال ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.
ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أسينسيو سقط على أرضية الملعب وسط اشتباه بإصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي.
وسقط أسينسيو في الدقيقة 64 بعد إصابته في القدم اليسرى حيث من المحتمل أن يغيب عن الملاعب لفترة طويلة تصل من ثمانية إلى تسعة أشهر.
ولم يعلن نادي ريال مدريد حتى الآن عبر موقعه الرسمي تفاصيل إصابة أسينسيو وسط مخاوف بغياب اللاعب لمدة طويلة عن الملاعب.
جدير بالذكر أن اللاعب ارتبط بالرحيل عن ريال مدريد في الصيف الحالي وسط احتمالية بانتقاله إلى صفوف ليفربول الإنجليزي.
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