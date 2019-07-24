كييزا لا يستبعد انتقاله إلى يوفنتوس

كشف فيديريكو كييزا، موهبة فيورنتينا، عن حقيقة اتخاذ قرار بالرحيل عن الفيولا خلال الصيف الجاري، والانضمام ليوفنتوس.

وقال كييزا في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو": "في الوقت الحالي أفكر في التدريبات والعودة لكامل لياقتي البدنية، ثم سأجري محادثات مع النادي".

ورفض كييزا أن يستبعد إمكانية انتقاله إلى يوفنتوس، مضيفا: "لا توجد أية مشاكل، سنتحدث وكأننا أسرة كما قال كوميسو (مالك النادي). لم أتخذ قرارًا بالفعل، القرارات تم تأجيلها، وحتى الآن، أفكر في العودة لمستواي".

ويعد كييزا أحد الصفقات التي ترغب إدارة يوفنتوس في إتمامها بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير صحفية عدة إلى أن إدارة فيورنتينا لا ترغب في رحيل كييزا، حيث أكد روكو كوميسو مرارًا وتكرارًا على أنه يرغب في بقاء كييزا لموسم آخر على الأقل.