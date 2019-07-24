ركزت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على التحدي الكبير الذي سيجمع إنتر ميلان بيوفنتوس، في الصين، في ثاني مباريات الفريقين بالكأس الدولية للأبطال.
وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "يوفي وإنتر، تحدٍ كامل".
وأضافت: "في الصين، هناك سيُلعب أول ديربي إيطاليا في الموسم، الكثير من التنافس: من الجدران الدفاعية وساري ضد كونتي، مدرب يوفنتوس السابق إلى صراع سوق الانتقالات بين باراتيتشي وماروتا".
وتابعت: "كوميسو عن فيديريكو كييزا: سنرى إذا كان سيغادر.. وكييزا يوضح: القرار تأخر".
وعنونت صحيفة "كوريري ديللو سبورت": "جدل كييزا يطلق العنان في فيولا ضد يوفنتوس.. كوميسيو يقول: في إيطاليا لديهم الكثير من القوة لكن في أوروبا يعودون (بخفي حنين)، أشعر بالاشمئزاز".
وأضافت: "كونتي يلعب في الهجوم، اليوم يوفنتوس وإنتر في الصين منزل تشانج.. وساري يقول: رونالدو يجب أن يصنع الفارق، وديبالا مهاجم وهمي".
وقالت صحيفة "توتو سبورت": "ديبالا يغير كل شيء، نقطة تحول: الجوهرة يقول نعم للبيع المحتمل".
وأضافت: "باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد هي خيارات يقدرها اللاعب: احتمال آخر ليوفنتوس لكي يضم بوجبا، ولهيجواين أن يبقى في البيانكونيري".
وتابعت الصحيفة: "يا له من صدام في نانجينج.. ساري وكونتي في الفصل الأول".
كانت هذه تفاصيل خبر صدام يوفنتوس وإنتر وجدل كييزا الأبرز في صحف إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.