بيل يسجل.. ريال مدريد يحقق فوزًا صعبًا على أرسنال وديًا

حقق ريال مدريد الإسباني انتصارا صعبا وتغلب على أرسنال الإنجليزي 3 / 2 بضربات الجزاء الترجيحية إثر تعادلهما 2 / 2 صباح اليوم الأربعاء ضمن بطولة "الكأس الدولية للأبطال" الودية.

وأقيمت المباراة على ملعب "فيديكس فيلد" في لاندوفر ضمن استعدادات الفريقين في الولايات المتحدة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وأنهى أرسنال الشوط الأول للمباراة متقدما بهدفين سجلهما ألكسندر لاكازيت وبيير-إيمريك أوباميانج في الدقيقتين العاشرة و24 ، وجاء هدف لاكازيت من ضربة جزاءء احتسبها الحكم مع طرد ناتشو فيرنانديز من صفوف ريال مدريد.

وطرد سوكراتيس باباستاثوبولوس من صفوف أرسنال قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني، رد ريال مدريد بهدفين سجلهما النجم الويلزي جاريث بيل وماركو أسينسيو في الدقيقتين 57 و59 وظل التعادل قائما حتى النهاية لتحسم المباراة عبر ضربات الجزاء الترجيحية التي فاز بها ريال مدريد 3 / 2 .

كذلك تغلب أتلتيكو مدريد الإسباني على ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي 5 / 4 بضربات الجزاء الترجيحية إثر نهاية مباراتهما بالتعادل السلبي.

وأنهى كل من الفريقين المباراة بعشرة لاعبين، حيث طرد ماركوس لورينتي من أتلتيكو في الدقيقة 24 كما طرد كارلوس فيلانويفا من صفوف جوادالاخارا في الدقيقة 61 .