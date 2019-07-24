شكرا لقرائتكم الأهلي والمقاولون .. إصابة وليد سليمان بنزلة برد شديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أصيب وليد سليمان صانع العاب الأهلي بنزلة برد شديدة خلال معسكر الأهلي المقام حاليا في برج العرب ، قبل مواجهة المقاولون العرب الليلة في بطولة الدوري العام.
ولم يتمكن الحاوي التواجد اثناء تناول الفريق وجبة الإفطار صباح اليوم بسبب المرض، في الوقت الذي يحاول الجهاز الطبي تجهيزه للمباراه الهامة بالحقن المسكنة والمضادات الحيوية.
ويلتقى فى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء فريق الأهلى مع المقاولون العرب فى الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى، وحال فوز الأهلى على المقاولون يتوج رسميًا ببطولة الدورى دون النظر لنتيجة مباراة القمة المقبلة أمام الزمالك المقرر لها الأحد المقبل.
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