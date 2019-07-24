شكرا لقرائتكم ضياء السيد يرحب بدور "الرجل الثانى" مع المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال السيد فى تصريحات لقناة تايم سبورت، إنه يرحب بالعمل كرجل ثانى فى المنتخب مع حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق للفراعنة وصاحب الإنجازات الكبيرة مع الفراعنة، أو مع مدرب أجنبى صاحب سيرة ذاتية قوية وتاريخ مشرف من البطولات.
ورفض نجم الأهلى السابق الإجابة على سؤال أيهما الأصلح لمنتخب مصر فى المرحلة المقبلة سواء وطنى أم أجنبى، قائلا:" هذا السؤال يعتبر تسطيح للأمور، المهم هو تقييم المرحلة الماضية والوقوف على السلبيات ومعرفة ماذا نريد فى المستقبل القريب وبناء عليه نختار هوية المدرب سواء أجنبى أم وطنى".
كان منتخب مصر ودع بطولة أمم افريقيا 2019 من دور الـ16 على يد جنوب افريقيا بعدما خسر بهدف نظيف.
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