شكرا لقرائتكم شباب اليد بالزى الأحمر الأبيض أمام صربيا فى المونديال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض منتخب مصر لشباب كرة اليد مباراة هامة أمام نظيره الصربى فى تمام الثانية و الربع ظهر اليوم فى إطار دور الـ 16 بكأس العالم بإسبانيا .

ومن جانبه أكد مصطفى شوقى عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد و رئيس بعثة منتخب الشباب فى المونديال على إرتداء اللاعبين للقميص الأحمر و الشورت الأبيض أمام صربيا فى اللقاء المرتقب .

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شهد مشوار منتخب شباب اليد فى المونديال تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22، ويحقق فوزًا مستحقًا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت، وأخيرًا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا بنتيحة 37 / 32.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.