شكرا لقرائتكم نبيل الحلفاوى: فوز الأهلى بأغلى دورى فى تاريخه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الفنان نبيل الحلفاوى أن الدوري رقم 41 حال تتويج النادى الأهلى سيكون الأغلى فى تاريخه لدى عشاق الرداء الأحمر لعدة أسباب .

ونشر الحلفاوى عبر تويتر : "كان من أسوأ مواسم الكرة المصرية. وبالذات للأهلي.. تلاحم مواسم بلاراحة.. تأجيل مباريات بسبب أفريقيا ثم ضغطها اللاإنساني بلااعتراض في ظل إصابات لاتتوقف "مستشفى الأهلي".. معاناة تؤخر أقوى الفرق فإن ينتزع برغمها بطولته المفضلة.. نعرف كم هو عظيم.. لذا..معزة خاصة لـ الدرع 41 بإذن الله".



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ويحتاج ​النادي الأهلي إلى الفوز فقط أمام المقاولون العرب في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية لكي يتوج بشكل رسمي بالدوري رقم 41 في تاريخه ، وفى حالة فوز النادي الأهلي على المقاولون العرب سيرتفع رصيده إلى النقطة 77 ليكون وقتها بطلًا للدوري المصري الممتاز موسم 2018/2019.

فيما يمتلك الزمالك الآن في رصيده 69 نقطة ويتبقى له مباراتان، الأولى أمام الإسماعيلي والثانية أمام النادي الأهلي، إذا اعتبرنا أنه حقق الانتصار في المباراتين سيصل إلى النقطة 75، ما يعني أن انتصار النادي الأهلي على المقاولون العرب سيمنحه لقب الدوري دون النظر إلى نتائج المباريات المتبقية.