شكرا لقرائتكم منتخب شباب كرة اليد يتحدي الصعاب أمام صربيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحاول منتخب شباب كرة اليد بقيادة مديره الفنى طارق محروس حسم مواجهة نظيره الصربى فى المواجهة المرتقبة بينهما فى إطار دور الـ 16 بكأس العالم المقام بأسبانيا و المقرر لها الثانية و الربع ظهرا . Advertisements وسيصطدم منتخب شباب الفراعنة حال فوزه فى هذا اللقاء فى دور الثمانية مع الفائز من مواجهة النرويج و البرازيل غدا الخميس .

288e8eb9-b620-4c73-98c8-d056b910c135 شهد مشوار منتخب شباب اليد فى المونديال تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22، ويحقق فوزًا مستحقًا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت، وأخيرًا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا بنتيحة 37 / 32.

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