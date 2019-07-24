انقسام داخل الجبلاية بسبب اعتبار لاعبي شمال أفريقيا كمحليين...

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جدة - عمرو شويل أكد مسئول باتحاد الكرة، وجود حالة انقسام داخل الجبلاية ، بسبب اعتبار لاعبي شمال أفريقيا الموسم المقبل كمحليين من عدمه فى الدوري المصري

وقال المصدر، أن اتحاد الكرة ينوي اتخاذ قرار بهذا المضمون، لكن ترجع حالة الانقسام الى عدد اللاعبين، حيث يؤيد بعض الأندية اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا محلي، بينما يرغب البعض الاخر في اعتبار لاعبين اثنين من الشمال الأفريقي محليين.

من المنتظر أن يتم حسم هذا القرار خلال الساعات المقبلة وإرسال لائحة شئون اللاعبين الجديدة للأندية استعدادًا لفتح فترة القيد الصيفية فى 29 يوليو الجاري عقب إنتهاء الدوري يوم 28 يوليو.

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وشهد الدورى المصري فى الفترة الأخيرة تواجد أكثر من لاعب من شمال أفريقيا على رأسهم على معلول و وليد أزارو فى الأهلى و خالد بوطيب و حميد أحداد الثنائى المغربي و فرجاني ساسي و حمدي النقاز من تونس فى صفوف الزمالك.