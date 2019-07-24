شكرا لقرائتكم انقسام داخل الجبلاية بسبب اعتبار لاعبي شمال أفريقيا كمحليين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
من المنتظر أن يتم حسم هذا القرار خلال الساعات المقبلة وإرسال لائحة شئون اللاعبين الجديدة للأندية استعدادًا لفتح فترة القيد الصيفية فى 29 يوليو الجاري عقب إنتهاء الدوري يوم 28 يوليو.
وشهد الدورى المصري فى الفترة الأخيرة تواجد أكثر من لاعب من شمال أفريقيا على رأسهم على معلول و وليد أزارو فى الأهلى و خالد بوطيب و حميد أحداد الثنائى المغربي و فرجاني ساسي و حمدي النقاز من تونس فى صفوف الزمالك.
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