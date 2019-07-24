منتخب الشباب لكرة اليد يضيف رقما مميزا لمصر...

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جدة - عمرو شويل أضاف منتخب الشباب لكرة اليد، رقم جديد لكرة اليد المصرية في بطولة العالم لكرة اليد المقامة بأسبانيا، بعد ما حصد منتخب مصر علي العلامة الكاملة، بعد تصدره للمجموعة الثانية ببطولة العالم .
صدارة المجموعة بشرة خير للفراعنة قبل مواجهة صربيا في دور الـ 16 اليوم ، حيث عندما احتل المنتخب المصري صدارة المجموعة في نسختي 1993 نجح في التتويج ببطولة العالم للشباب للمرة الوحيدة في تاريخه التي أقيمت في مصر ..
وفي المرة الثانية في عام 199 ببطولة العالم للشباب التي اقيمت بقطر، ونجح منتخب الشباب في الحصول على الميدالية البرونزية ببطولة العالم لكرة اليد.
ونجح منتخب شباب اليد فى تحقيق العلامة الكاملة بالمجموعة بوصوله للنقطة العاشرة بعد تحقيقه خمسة إنتصارات متتالية على كل من أستراليا ونيجيريا والسويد وكوريا الجنوبية وفرنسا.
وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى المونديال تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ، ويحقق فوزرا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت، وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا.
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