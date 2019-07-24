شكرا لقرائتكم تعيين علاء مقلد فى منصب المدير التنفيذى للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عين مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، تعيين علاء مقلد عضو مجلس الإدارة فى منصب المدير التنفيذى للقلعة البيضاء خلفًا لمحمد سويلم الذى تمت إقالته. Advertisements وتم تعيين علاء مقلد فى منصب المدير التنفيذى وفقًا للائحة النادى التي تُجيز تعيين عضو من أعضاء المجلس كمدير للنادى. فى الوقت الذى قرر فيه مرتضى منصور تعيين اثنان مساعدان لعلاء مقلد فى منصبه الجديد سيتم الكشف عنهما خلال الساعات المقبلة.

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