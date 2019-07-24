الزمالك يتمسك بالأمل الأخير والشامي يحلم بهز شباكه...

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جدة - عمرو شويل يواجه فريق الزمالك بقيادة خالد جلال فى الثامنة مساء اليوم، الأربعاء، مواجهة فى غاية الصعوبة عندما يلتقي الإسماعيلى، على استاد بترو سبورت، ضمن مؤجلات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
ويتمسك الفارس الأبيض بالأمل الأخير لتحقيق لقب الدورى لهذا الموسم بالفوز على الدراويش، وتعثر الأهلى أمام المقاولون فى المباراة التى ستقام فى نفس التوقيت على ملعب برج العرب، خاصة بعدما تأزم موقف الزمالك بالتعادل المخيب أمام الجونة بنتيجة 2/2 فى المباراة التى جمعتهما الأحد الماضى على استاد الفريق الساحلى.
فيما يحلم محمد الشامى جناح الإسماعيلى بالتسجيل فى شباك الزمالك خلال القمة التى ستجمعهما مساء اليوم الأربعاء ، الشامى خاض مع الإسماعيلى حتى الأن 20 مباراة فى مختلف البطولات بواقع “966” دقيقة ، سجل خلالهم هدف وحيد وصنع 4 وحصل على ثلاث بطاقات صفراء.
كما سبق للشامى اللعب بقميص الزمالك حيث خاض 17 مباراة بمجموع 799 دقيقة وسجل معهم هدف واحد.
وعموما فقد لعب الشامى 59 مباراة فى مسابقة الدورى مع أندية الإسماعيلى والزمالك والمصرى البورسعيدى وانبى فهل ينجح فى التسجيل حال مشاركته بالمباراة الــ60 ؟.
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