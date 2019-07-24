شكرا لقرائتكم إكرامي يبدأ مرحلة جديدة في العلاج والتأهيل الأسبوع المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شريف إكرامي حارس الأهلي يبدأ مرحلة جديدة في برنامج العلاج والتأهيل الأسبوع المقبل تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي .

حيث يبدأ إكرامي تدريباته التأهيلية في ملعب التتش بداية من الأسبوع المقبل ضمن البرنامج الذي يخضع له قبل العودة للملاعب.

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وخضع إكرامي لجراحة في الركبة وتحسنت حالته بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بعد خضوعه لفحوصات طبية جديدة خلال زيارته إلى المانيا.

ويلعب الاهلي مع المقاولون العرب في الثامنة من مساء اليوم،الأربعاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز والتى يحتاج الاهلي للفوز فيها من أجل حسم بطولة الدوري لصالحه رسمياً.