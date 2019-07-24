ضياء السيد: محطة تريزيجيه مع أستون فيلا خطوة مهمة جدا...

جدة - عمرو شويل

أكد ضياء السيد لاعب الأهلى الأسبق أن انتقال محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر لصفوف أستون فيلا الانجليزى خطوة مهمة للغاية فى مشوار اللاعب المجتهد بحسب وصفه .

وقال ضياء السيد فى مداخلة هاتفية لقناة "تايم سبورت" : " هذا هو الوقت المناسب لانتقال تريزيجيه للدوري الانجليزى فهى خطوة مهمة فى مشواره يستحقها بعد أن أثبت أنه لاعب مجتهد وملتزم ".

وأضاف: " تريزيجيه أصبح يمتلك خبرات كبيرة وينقصه تطوير أداؤه مثلما فعل محمد صلاح خلال المشاركة فى أقوى دوري بالعالم وسوف يكتسب خبرات هائلة تضيف للمنتخب الوطنى قوة كبيرة"

وتابع مدرب الفراعنة الأسبق : "أتمنى أن تتاح الفرصة لتريزيجيه ليؤدى دور هجومى قوى بجانب دوره الدفاعى فى الملعب حتى لايتعرض لما حدث لرمضان صبحى الذى شارك مع فرقة لا تملك مساحة هجومية كبيرة وتدافع باستمرار للبقاء فى الدوري الانجليزى مما أثر على مسيرته فى الملاعب الانجليزية".

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وقدم محمود تريزيجيه مستويات رائعة على مدار الموسمين الماضيين مع نادى قاسم باشا، حيث تم اختياره فى التشكيلة المثالية لموسم 2018 – 2019 من مسابقة الدورى من جانب الاتحاد التركى لكرة القدم.

وشارك تريزيجيه فى 71 مباراة مع قاسم باشا بمختلف المسابقات التركية سجل خلالها 25 هدفاً، وصنع 18 هدفاً.

جدير بالذكر أن فريق أستون فيلا، المحترف ضمن صفوفه أيضاً أحمد المحمدى نجم منتخب مصر، صعد إلى النسخة المقبلة من مسابقة الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بعد فوزه على ديربى كاونتى بهدفين مقابل هدف واحد، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "ويمبلى" فى نهائى دورة "البلاى أوف".