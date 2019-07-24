برنامج بدنى مكثف للاعبى الأهلى فى معسكر الإسكندرية...

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ويؤدي اللاعبون الذين لم تشملهم قائمة الفريق التي تخوض مباراة المقاولون تدريباتهم اليوم في الإسكندرية لتجهيزهم لمواجهة الزمالك.
وكان مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق قد ضم 26 لاعبا لقائمة الفريق التي دخلت معسكرا مغلقا في الإسكندرية أمس الثلاثاء إستعداداً لمباراتي المقاولون في الثامنة من مساء اليوم على ملعب برج العرب ثم مباراة الزمالك الأحد المقبل في ختام بطولة الدوري.
ويحتاج الاهلي للفوز على المقاولون العرب اليوم من أجل حسم بطولة الدوري رسمياً لصالحه.
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