شكرا لقرائتكم برنامج بدنى مكثف للاعبى الأهلى فى معسكر الإسكندرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع اليخاندرو مخطط أحمال فريق الأهلي برنامجا بدنيا خاصا للاعبي الفريق المتواجدين حاليا في معسكر الإسكندرية استعدادا لمواجهة المقاولون العرب التي تقام اليوم على استاد برج العرب ومواجهة الزمالك التي تقام يوم 28 أغسطس الجاري.

ويؤدي اللاعبون الذين لم تشملهم قائمة الفريق التي تخوض مباراة المقاولون تدريباتهم اليوم في الإسكندرية لتجهيزهم لمواجهة الزمالك.

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وكان مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق قد ضم 26 لاعبا لقائمة الفريق التي دخلت معسكرا مغلقا في الإسكندرية أمس الثلاثاء إستعداداً لمباراتي المقاولون في الثامنة من مساء اليوم على ملعب برج العرب ثم مباراة الزمالك الأحد المقبل في ختام بطولة الدوري.

ويحتاج الاهلي للفوز على المقاولون العرب اليوم من أجل حسم بطولة الدوري رسمياً لصالحه.